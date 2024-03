Reprodução Instagram - 18.3.2024 Rafaella Justus após cirurgia no nariz

Filha dos apresentadores Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus voltou a se tornar assunto nas redes sociais neste domingo (17), quando compartilhou com os fãs o resultado de uma cirurgia que ela fez no nariz recentemente.







"Pronta para um domingo especial", escreveu a jovem, de 14 anos, como legenda da publicação feita no Instagram. Nos comentários, ela ganhou elogios de diversos fãs e também da matriarca, com quem mora.





"Uma beleza que vem de dentro. Minha primogênita, minha guerreira, minha menina mulher que esse ano completará 15 anos. O tempo passa. E ela segue evoluindo, amadurecendo e se tornando uma mulher encantadora. Te amo, filha", se declarou Ticiane Pinheiro.

Além da apresentadora, outros internautas repercutiram a mudança de visual de Rafaella Justus. "Linda demais, por fora e por dentro", elogiou uma usuária do Instagram. "Linda em todos os aspectos, puxou a mami dela", escreveu outro. "Maravilhosa que amamos", afirmou uma terceira. "Que gata está a Rafinha, amo", pontuou ainda uma quarta.

