Divulgação Ratinho e Olivardo Saqui

Conhecido do grande público por participar dos quadros de gastronomia do "Mulheres", da TV Gazeta, do "Manhã do Ronnie", da RedeTV!, e do "The Chef", de Edu Guedes, da Band TV, Olivardo Saqui agora poderá ser visto durante a programação noturna das emissoras de TV aberta.

Reprodução/Instagram Olivardo Saqui no 'Manhã do Ronnie', de Ronnie Von, da RedeTV!





Isso porque o cozinheiro profissional, que está à frente do tradicional restaurante português Quinta do Olivardo, localizado em São Roque, no interior de São Paulo, fez parte da gravação do "Boteco do Ratinho", um dos pontos altos do "Programa do Ratinho", de Carlos Massa, do SBT, na noite desta quarta-feira (28).

"Fui convidado para o 'Boteco' e, nessa oportunidade, optei pelo 'picadinho', um prato típico da culinária brasileira que consiste em carne picada em pequenos pedaços. A atração deve ir ao ar na próxima sexta (8)", explicou Olivardo ao site, após posar ao lado do comunicador e da dupla Matogrosso & Mathias.

Divulgação Matogrosso, Olivardo Saqui e Mathias





Vale destacar que ele pisou no palco do Ratinho pela primeira vez em dezembro de 2023. Na ocasião, fez uma série de fotos e vídeos e publicou no Instagram. "Tive a honra de participar do 'Programa do Ratinho' e conhecer este superapresentador gente boa! Muito obrigado pela recepção de toda a produção", escreveu na legenda.

Reprodução/Instagram Olivardo Saqui presenteia Ratinho com vinho de sua vinícola