Emendando trabalhos desde 2022, quando estrelou no streaming a série musical da Disney, "O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu!", Carolina Amaral vem colecionando novas experiências nas telonas. Com três filmes a serem lançados, seu ano de 2024 começou com o longa "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo", que chegou às salas de exibição no dia 18 de janeiro, e traz as famosas criações do cartunista Mauricio de Sousa, agora adolescentes e em live-action, sob a direção de Maurício Eça.

Diferentemente de todo o elenco, a atriz de 23 anos é a única que seguiu no posto desde que a juventude das personalidades que fazem sucesso nos quadrinhos foi propagandeada. Sua primeira aparição oficial, saindo das HQs para o mundo real, ocorreu durante um lançamento cujo intuito foi promover uma "conexão direta" entre a sua personagem e o público por meio da internet, no qual ela poderia interagir com os fãs e seguidores através das próprias mídias sociais fictícias, abordando temas como moda, lifestyle e beleza. Confira o bate-papo!





Divulgação Carolina Amaral e Denise, da 'Turma da Mônica'





1. Como está sendo reviver a Denise, da "Turma da Mônica Jovem", agora adulta? Enfrentou desafios diferentes?

A responsabilidade é grande. Trazer à vida uma "figura" que é tão bem definida nos produtos da Mauricio de Sousa Produções exigiu um esforço minucioso e, desde o primeiro momento em que peguei para estudar Denise, busquei explorar os detalhes da sua essência. O desafio foi justamente este: estar à altura do que imaginam e já sabem. É uma honra materializá-la!

2. Pode partilhar um pouco sobre a experiência de participar do longa-metragem "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo"? Como foi a preparação para esse papel?

Foi um dos projetos mais lindos e especiais da minha vida. A Turma da Mônica está viva em todo brasileiro, não tem ninguém que não tenha lido ou não conheça esse universo. Além da grandiosidade, isso confere um compromisso absoluto.





Vale frisar que esta foi a primeira vez que me vi no cinema, impossível estar mais feliz. Ah, e a elaboração foi intensa: mergulhei nas histórias, gibis e desenhos animados.

Divulgação Carolina Amaral como Denise





3. Como se prepara para papéis tão diversos? Segue algum processo específico?

Eu gosto de me aprofundar no momento histórico em que a narrativa está inserida, isso faz toda a diferença. O que me ajuda muito também é criar a "gênese" da personagem, ocasiões marcantes e trajetória de vida desde a infância que justificam quem ela é hoje e suas escolhas.

Além disso, procuro mergulhar profundamente no texto, a fim de entender porque está onde está, quais são suas características, o que antecede cada cena, quais são seus objetivos e o que precisa realizar para alcançá-los.

4. Como equilibra sua carreira entre as telas e os palcos? Existe uma preferência ou você busca manter um equilíbrio entre essas duas expressões artísticas?

Meu maior sonho é fazer de tudo um pouco. Sou apaixonada por atuar, independentemente da linguagem e da plataforma. Quero fazer teatro e audiovisual sempre, intercalando ou em simultâneo.

