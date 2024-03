Ronaldo Gutierrez José Rubens Chachá e Caio Paduan

Após brilhar em um dos papéis principais e também como um dos idealizadores do musical "Iron – O Homem da Máscara de Ferro", adaptação do clássico do romancista e dramaturgo Alexandre Dumas (1802-1870), Caio Paduan está em contagem regressiva para viver a sua próxima aventura nos palcos. Desta vez, ao lado do veterano José Rubens Chachá, na peça "Palhaços", de Timochenco Wehbi, o Timó, a partir do dia 9 de março, no Opus Frei Caneca, na capital paulista.

Com direção de Léo Stefanini, o espetáculo mostra a narrativa de um palhaço que tem a sua rotina alterada ao se deparar com um espectador em seu camarim. O "encontro" entre Careta (José Rubens Chachá) e o vendedor de sapatos Benvindo (Caio Paduan) faz com que ambos questionem o mundo e a própria existência de uma forma espirituosa, opondo o comediante profissional ao "palhaço" da vida.





Durante o bate-papo, os dois passam a se provocar, como em um jogo entre essas "figuras opostas", desestabilizando crenças e valores, que se desnudam e refletem acerca de suas escolhas. A todo instante, um dos personagens parece reger a cena, mas, com um simples gesto, o outro desperta a atenção e o poder momentâneo do diálogo. Por fim, as distâncias e as proximidades, que existem entre Careta e Benvindo, remetem à metáfora dos homens que lhes assistem na plateia. Imperdível!