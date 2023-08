Reprodução/Instagram Regina Volpato, Ana Maria Braga e Olivardo Saqui

O que Regina Volpato e Ana Maria Braga têm em comum, além do dom de se comunicar e o fato de serem grandes estrelas da TV brasileira? Acertou em cheio quem apontou que a ex-comandante do vespertino "Mulheres", da Gazeta, e a apresentadora do matinal "Mais Você", da Globo, serviram de inspiração para a Quinta do Olivardo, que fica na cidade de São Roque, a 67 quilômetros de São Paulo.

Para quem não sabe ou ainda não visitou o empreendimento, que atrai, diariamente, muitos apaixonados por vinho e pela cultura e comida portuguesa (sim, quem está à frente do local é Olivardo Saqui, queridinho dos quadros de culinária dos programas de televisão), as duas ganharam uma rua entre as fileiras de videiras para chamar de sua.





Marcio Pereira Regina Volpato e Ana Maria Braga inspiram badalada vinícola do chef Olivardo Saqui





Tanto a de Volpato quanto à de Ana Maria Braga ficam bem próximas à de Amália Rodrigues (1920-1999). Maior expoente do fado, a lusitana tinha uma forte ligação com o Brasil. Não à toa, Olivardo quis resgatar os laços afetivos e artísticos que uniam a cantora ao nosso país e homenageá-la também. "Uma forma de ressaltar a relevância de todas elas", afirmou ao site.

Por falar em importância, quem apareceu por lá recentemente foi Erick Jacquin, famoso por reclamar do "tompero" e da "cocância" dos pratos que prova no "MasterChef Brasil", da Band. "Nosso chef Olivardo Saqui pôde trocar ideias e experiências com ele, que é uma referência mundial", escreveram os administradores do perfil do complexo gastronômico no Instagram.

Reprodução/Instagram Olivardo Saqui e Erick Jacquin