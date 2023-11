Marcio Pereira Ana Clara Lemos e Olivardo Saqui

Conhecido por suas participações em quadros de culinária do "Mulheres", da TV Gazeta, e do "Manhã do Ronnie Von", da RedeTV!, o chef Olivardo Saqui brindou os 16 anos de sua quinta, a "Quinta do Olivardo", que fica em São Roque, a aproximadamente 65 km de São Paulo, com muito fado (gênero mais emblemático de Portugal), na noite do último sábado, dia 18.

Um dos pontos altos do evento ficou a cargo da cantora Ana Clara Lemos, que concebeu um espetáculo especial ao revisitar clássicos, como "Uma Casa Portuguesa" e "Nem Às Paredes Confesso", de Amália Rodrigues. O outro foi o "vinho dos mortos". O festejo, que acontece no terceiro sábado de todo mês, envolve uma procissão à luz de tochas e músicas lusitanas.





Sem esconder o sorriso no rosto, Olivardo cantou "parabéns" ao lado da mulher, do filho e do neto e também relembrou a sua trajetória de êxito, que, aliás, começou com um pensamento de Ana Maria Braga no matinal da emissora da família Marinho: "Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só tem uma chance de fazer aquilo que quer". De lá para cá, Saqui não parou mais!