Reprodução/Instagram Matheus Mazzafera

"Gente, eu nunca fui 'pra' Tailândia! Beijos com amor." Foi assim, com essas palavras, que o apresentador e influenciador digital Matheus Mazzafera veio a público esclarecer a notícia de que teria ido ao país asiático para se submeter ao processo transexualizador, conforme a coluna Marcelo Bandeira publicou na última sexta-feira (23).

O artista mineiro, no entanto, só mencionou a viagem. Não relatou, por exemplo, se a cirurgia de redesignação sexual, intervenção que alinha os órgãos genitais ao gênero que o paciente se identifica, que nós demos de forma "cifrada" no último dia 8 de fevereiro, é fato ou boato.





Reprodução/Instagram Post de Matheus Mazzafera no Instagram Stories





E como as informações sobre o paradeiro dele seguem a todo vapor repercutindo nos sites que falam sobre o mundo dos famosos e os bastidores da TV, vale ressaltar que chegou ao nosso conhecimento que a "readequação", realmente, procede e que até já havia escolhido o seu novo nome: Mia, apesar de gostar bastante de Maya também. Porém, Mat Mazzafera não respondeu aos nossos contatos por e-mail e direct message.

Perda de seguidores

Outro detalhe que chama atenção é que desde o "sumiço" das redes sociais (sim, ele alterou a foto do perfil do Instagram para a de um desenho animado e "camuflou" os 730 conteúdos da linha do tempo), já perdeu 100 mil fãs. Antes, cinco milhões de pessoas acompanhavam a sua rotina e o seu dia a dia. Hoje, são 4,9 milhões de followers à espera de novidades.

Reprodução/Instagram Matheus Mazzafera perde 100 mil seguidores após 'sumir' do Instagram