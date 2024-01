Reprodução/Instagram Lucas Pizane

Terceiro eliminado do "Big Brother Brasil 24", da Globo, Lucas Pizane resolveu nadar contra a maré e, diferentemente de quase todos os participantes que passaram pelo reality, o músico baiano não quer saber de intervenções em seu corpo.

Nesta terça-feira, 30, o ex-brother usou seu perfil no X (antigo Twitter) para relatar o seguinte: "Amigos doutores, parem de me enviar propostas para procedimentos estéticos, porque não farei". Em seguida, adicionou um "tchau, obrigado".





Reprodução/Instagram Lucas Pizane no 'Big Brother Brasil 24'

Entre as mensagens, há respostas como: "Realidade: ninguém fez a [proposta]. Está jogando verde", "isso mesmo, Pizane. Está todo mundo com a cara do Minecraft. Não seja mais um" e "finalmente um ex-BBB sensato, que não sai correndo para se jogar na 'demonização'".

amigos doutores parem de me fazer proposta pra procedimento estético pq NAO VOU FAZER tchau brigado 👍🏿 pic.twitter.com/L32vNzEJDu — Lucas Pizane 🍕 (@olucaspizane) January 30, 2024