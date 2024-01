Reprodução Lucas Pizane

A lista do BBB 24 acaba de integrar o nome de Lucas Pizane como participante do grupo Pipoca. O jovem de 22 anos foi anunciado durante a programação do Vale a Pena Ver de Novo.

O novo brother nasceu em uma vila de pescadores em Itaparica, na Bahia, e mudou-se com a família para Salvador ainda na infância. Em função do trabalho da mãe, educadora, conseguiu bolsas em boas escolas.

"Minha mãe sempre foi meu alicerce. A educação a salvou e ela lutou para que eu trilhasse a mesma carreira acadêmica", exaltou ele.

Além dos estudos, Lucas se dedica a carreira musical. Ele se encontrou como cantor e já integrou duas bandas regionais. Atualmente, faz shows solo pelas noites de Salvador e cria conteúdo para as redes sociais.

"Sou um cara muito boa-praça e isso, às vezes, acaba sendo um problema para mim quando preciso me posicionar", reflete.

Espontâneo e comunicativo, Lucas revela que está comprometido e destaca que seu "erro é amar demais".