Despedida do sonho! Lucas Pizane foi eliminado do "BBB 24" nesta terça-feira (16) com 8,35% dos votos. O jovem baiano disputou o paredão com Beatriz e Davi.

Como previsto pela enquete do iG Gente, o participante Davi registrou um favoritismo de 63,21% dos votos. As brigas e polêmicas recentes com Nizam parecem não ter mudado a opinião do público sobre o brother.

Em segundo lugar, a vendedora Beatriz garantiu 28,44% do apoio do público. Na última segunda-feira (15), a sister teve destaque durante a dinâmica do Sincerão e ganhou pontos com os telespectadores.

Lucas Pizane chegou ao paredão no último domingo (14) após receber votos de Alane, Beatriz, Leidy Elin e Marcus Vinicius. Os participantes obedeceram ao desejo da emparedada pelo líder Beatriz, que deixou claro que preferia disputar o apoio do público com o baiano.