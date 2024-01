Reprodução/Instagram Marina Lima e Tom Jobim

Nesta quinta-feira (25) foi comemorado o "Dia da Bossa Nova". A data celebra o nascimento de Tom Jobim, um dos precursores do gênero musical. Com isso em mente, Marina Lima fez questão de reverenciar a obra do artista por meio de suas redes sociais.

"Ontem foi aniversário do 'maior de todos'. Gravei 'Garota de Ipanema', dele e de Vinicius, e cantei 'Lígia' com o Tom, no 'Antonio Brasileiro' de 1987. Foi um grande acontecimento para mim, uma alegria participar desse programa. Viva nosso maestro!", escreveu a musa de "À Francesa" e "Fullgás" no Instagram.





Em seguida, Marina abriu um "parêntese" para fazer uma observação. "P.S.: gravei mais duas canções do Tom (até agora!). 'O Que Tinha de Ser' (Tom e Vinicius) e 'Samba do Avião' (Tom Jobim). E, na faixa 'Garota de Ipanema', quem arrasa no piano é Luiz Avellar!", acrescentou a carioca na legenda de uma publicação em que aparece ao lado do "poetinha".