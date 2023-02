Reprodução/Instagram Marina Lima





Diferentemente da atriz Alessandra Negrini, que repudia a forma estereotipada como a sociedade encara a idade da mulher, como se ela não pudesse ser naturalmente linda, interessante e sexy em qualquer momento da vida adulta, Marina Lima parece lidar muito bem com isso.

Ao usar o Twitter, disse que lê "comentários elogiando a minha aparência e boa forma aos 67 anos", a cantora e compositora carioca ressaltou que isso é resultado de um trabalho de formiguinha, unindo alimentação, exercícios regulares, noites bem dormidas (se possível) e também cuidados com a pele.





Na sequência, a dona dos hits "Fullgás", "Gata Todo Dia" e "Charme do Mundo" elencou algumas de suas inspirações, como a dermatologista Marjorie Melo e o professor de gym Munir Berno. Mais do que isso, explicou que adota para si os conselhos de notáveis personalidades femininas, como Glória Maria, Jane Fonda e outras pessoas renomadas.

Foi com ênfase nessa ideia que compartilhou uma indicação caseira que aprendeu com a jornalista e apresentadora Glória Maria, que faleceu no começo deste mês, em decorrência de um câncer no cérebro. "Hoje posto para vocês a Glória, tão sábia e simples, ensinando uma misturinha que o doutor Ivo Pitanguy lhe passou há anos atrás", escreveu a estrela da MPB, recebendo um feedback positivo dos usuários da rede social.

Amigos, leio muitos comentários aqui, elogiando a minha aparência e boa forma aos 67 anos. Isso é um trabalho de formiguinha, que une alimentação, exercícios regulares, noites bem dormidas(se possível!) e tbm cuidados com a pele. pic.twitter.com/TaVAPuulJ1 — Marina Lima (@marinalimax) February 26, 2023





Tenho uma ótima dermatologista, Dra Marjorie Melo, um excelente professor de gym, Munir Berno, e sempre sigo dicas de grandes mulheres, como a Glória Maria, Jane Fonda e outras tantas sumidades. — Marina Lima (@marinalimax) February 26, 2023





Hoje posto para vcs a Glória, tão sábia e simples, ensinando uma misturinha que o Dr Ivo Pitanguy lhe passou há anos atrás.

E aproveito para desejar um domingo

Cheio de vigor e força para todos nós.

✨😘😘🌹 — Marina Lima (@marinalimax) February 26, 2023