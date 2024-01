Exclusivo Fenômeno na web, Talokudo vira agente de talentos promissores; confira O primeiro do casting é Rafael Alisson, que conta com 18 mil seguidores no Instagram e 13 mil no YouTube. "A história dele me surpreendeu", afirmou o tiktoker

