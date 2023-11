Reprodução/Instagram Talokudo

Talokudo é craque fazendo graça e foi ainda mais espetacular abordando um assunto sério. Na mesma data em que começaram a sair as primeiras informações sobre o falecimento do influenciador digital Rodrigo Amendoim, de 24 anos, que tinha 1,5 milhão de seguidores nas mídias sociais e foi encontrado dentro do apartamento onde morava, em um condomínio no município de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, o artista resolveu retratar um tema preocupante e merecedor de aprofundadas discussões.

"Diante de várias notícias tristes que estão surgindo, senti que deveria falar sobre. Eu recebo centenas de mensagens de pessoas contando que estavam com depressão e conseguiram melhorar depois que começaram a assistir aos meus conteúdos. Isso me faz refletir sobre o seguinte ponto: 'A maioria delas prefere conversar com alguém que só conhece pela internet do que com um amigo, um familiar'. Sabe por quê? Porque muitos dizem que 'isso é besteira, é fingimento'", confidenciou.





Divulgação Criador e criaturas: Talokudo e personagens





Depois, Talokudo, que foi pai há poucos dias (sim, nasceu a Aurora) explicou como costuma agir nesses casos: "Entro nos perfis dos que enviam esses relatos, e lá tem fotos em festas, sorrindo e até em lugares fora do país. Você vendo a página de alguém assim, que diz sofrer desse mal, acreditaria nele ou falaria que só está fingindo ou frustrado? Cheguei à conclusão de que eles não fingem estar com depressão, 'fingem estar bem', para não escutar piadinhas como essas vindas de quem amam".

Antes de finalizar, o rapaz abriu um parêntese e fez um pedido a todos os que acompanham e gostam do seu trabalho: "Que esse texto sirva de inspiração. Vamos nos ajudar. A internet já tem maldade demais. Vamos fazer diferente, espalhar o bem e o humor!".