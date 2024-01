Reprodução/Instagram Sérgio Malheiros

Era para ser apenas uma sequência de imagens de lazer e de descanso de Sérgio Malheiros no Belmond Hotel das Cataratas, que fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Um detalhe, no entanto, acabou roubando a cena e tomando conta da internet desde o último domingo: a "animação" do rapaz, se é que vocês me entendem.

Reprodução/Instagram Sérgio Malheiros





Sem esconder o espanto e o ar de surpresa com o registro que abre o carrossel, o ator Hugo Bonemer soltou um "xent!", com "x" e "t" mudo mesmo, enquanto o humorista e apresentador Marcelo Adnet levava os seguidores às gargalhadas com a pergunta: "Vai viajar para onde?". Já o comediante Yuri Marçal, famoso por não ter papas na língua, o parabenizou: "Conseguiu o porte de armas rápido, mano".







Reprodução/Instagram Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros





Nesse meio tempo, nem um "pio" de Sophia Abrahão, a namorada do artista, que debutou na TV na novela "Da Cor do Pecado", de 2004, na qual interpretou Raí, filho de Taís Araújo. Ainda assim, a ex-protagonista de "Rebelde", da RecordTV, foi lembrada pelos demais usuários: "A Sophia está bem-servida. 'Benza' Deus" e "agora entendo por que ela vive sorrindo".