Clayton Felizardo/Brazil News/Divulgação Thainá Paloschi, Ana Castela e Alex Stella, da dupla Pedro Paulo & Alex

Com uma história digna de conto de fadas, o cantor Alex Stella, da dupla Pedro Paulo & Alex, disse "sim" para a empresária gaúcha Thainá Paloschi, em cerimônia ao ar livre realizada na tarde desta quinta-feira (18), no espaço de eventos Xakará, em Londrina, no Paraná.

Clayton Felizardo/BrazilNews/Divulgação Thainá Paloschi e Alex Stella





Uma das convidadas mais animadas foi Ana Castela. Recém-separada do sertanejo Gustavo Mioto (sim, os dois anunciaram o fim do romance pela segunda vez, na semana passada), a "boiadeira" subiu ao palco, deu canja e depois se esbaldou na pista de dança.





Clayton Felizardo/Brazil News/Divulgação Ana Castela





Mas, antes que a gente acabe mudando de assunto, vale frisar que o casal, que se conheceu pela internet há alguns meses e oficializou a união no civil em outubro, preparou uma grande festa para brindar o amor. "Quero estar para sempre ao seu lado", derreteu-se Alex, enquanto cantava em primeira mão a música composta em homenagem à amada.

Rodrigo Schu/Divulgação Alex Stella e Thainá Paloschi





"Não poderia ter escolhido um parceiro melhor para essa vida. O matrimônio é a etapa mais linda e desafiadora da minha existência", declarou a noiva, que, aliás, estava linda de vestido em renda e beleza assinada por Ivandro Almeida. Olha só:

Rodrigo Schu Pedro Paulo, Thainá Paloschi, Alex Stella e Isabela Vieira Amorim (mulher de Pedro Paulo)