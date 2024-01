Reprodução/Instagram Bressan e Dilsinho

Quem disse que os artistas não têm ídolos? Um exemplo disso é Bressan, um dos nomes da nova geração do pagode, que está viralizando nas redes sociais, principalmente no TikTok.

Para chamar atenção de Dilsinho, o pagodeiro fez uma série de vídeos, pedindo para realizar o sonho de cantar uma música com sua grande inspiração. No primeiro, apelou para os seus seguidores: "Me ajudem a chegar até ele".









No segundo, no qual aparece segurando uma imagem do dono do hit "Péssimo Negócio" em uma movimentada avenida da capital paulista, agradeceu a receptividade dos fãs: "Obrigado, amigos. Vai dar certo!".

Já no terceiro, surgiu com alguns cartazes em que é possível ler a frase: "Descobri que você tem show em São Paulo no dia 20. Eu vou". No campo de comentários, há mensagens como: "Haja coração" e "torcida do bem do lado de cá", além da hashtag #dilsinhogravacombressan

O cantor e compositor, que está em plena divulgação da canção "Vacilo Meu", a mesma que o encoraja a fazer uma parceria com o ex-integrante do Para de Kaô, já lançou "A Porta" com o funkeiro Zaac, famoso por faixas como "Bumbum Granada" e "Vai Malandra".