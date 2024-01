Reprodução/Instagram Ana Castela e Gustavo Mioto





A cantora Ana Castela anunciou, na tarde desta segunda-feira (15), o fim do relacionamento com o cantor sertanejo Gustavo Mioto. Essa é a segunda vez em quatro meses que os artistas terminam o namoro. Em setembro de 2023, os dois anunciaram o fim, mas reataram logo depois.



Segundo Ana Castela, os dois estão em momentos diferentes de vida e, por isso, o namoro chegou ao fim. A sertaneja garantiu que não houve traição e nem um pivô, como rumores apontaram nos últimos dias.





"Oi galera, em respeito a vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal. Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento. O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer", escreveu Ana Castela.

A cantora ainda garantiu aos fãs que não vai insistir no assunto. "Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeitem esse momento", completou.

Logo após o anúncio feito por Ana Castela, Mioto usou as redes sociais para lamentar o fim do namoro. "Eu não sou muito de redes sociais, vocês sabem, mas hoje vim aqui para contar que eu e a Ana não estamos mais juntos. Mesmos motivos, tempos e vontades diferentes, infelizmente. Ana merece felicidade e tudo que a vida puder oferecer de bom, e eu vou torcer sempre. Não romantizem relacionamentos e nem inventem teorias doidas, tudo foi resolvido entre nós dois, numa boa, e é isso. Obrigado pelo carinho com a gente e isso é tudo o que vou falar sobre o assunto. Amigos jornalistas que sempre foram incríveis

comigo e que torceram ou não pelo relacionamento, peço de coração que respeitem esse momento", lamentou.