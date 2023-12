Reprodução/Instagram Pedro Paulo & Alex

Reconhecidos como verdadeiros precursores do "agronejo", os cantores Pedro Paulo e Alex celebram uma década de sucesso com a estreia do audiovisual "PPA 10 Anos (Ao Vivo)", no qual combinam elementos tradicionais do sertanejo com a energia contagiante do universo agropecuário.





Gravado em maio, em Cuiabá, durante a "Semana do Cavalo", a maior feira equestre de Mato Grosso, o álbum apresenta 14 faixas que revisitam os grandes hits dos artistas paranaenses e traz participações especialíssimas de nomes como Murilo Huff, Bruno & Barretto, Loubet e João Carreiro.





Por meio do Instagram, eles anunciaram a novidade: "Turma, saiu a parte 1 do nosso DVD de 10 anos! Já está disponível nas plataformas! Ouça agora! Link na bio". Entre os comentários, há frases como: "PPA é demais", "que estouro, meus amigos!" e "esse trabalho chegou com tudo".