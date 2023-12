Reprodução/Instagram Mongo e Drongo

O Abluba Estúdios, responsável pela animação "Mongo e Drongo", está em festa. O motivo é um só: eles acabam de estreitar parceria e liberar os novos episódios do desenho no Prime Video, um dos três streamings mais assistidos do Brasil.

Com mais de quatro milhões de inscritos no canal do YouTube e meio milhão no TikTok, os personagens conquistaram crianças e adolescentes de todo o país. Só para se ter ideia do poder: alguns conteúdos ultrapassaram a marca de 50 milhões de visualizações.





Divulgação Com traços de crianças humanas, eles vivem aventuras com sua turma na cidade de Mondrosville

É válido citar que, além do lançamento, os produtos licenciados com a marca e a imagem da dupla também são sucesso de vendas na Amazon, maior loja virtual varejista do mundo. Há desde quebra-cabeça "orgânico" a jogo de lençol e de edredom.

Para fechar, J. Anderson Silva, mais conhecido como Sr. Abluba, o "pai" de "Mongo e Drongo", disponibilizou nesta sexta-feira, dia 22, o especial inspirado na história de Papai Noel com as suas adoráveis "criaturinhas" na plataforma de vídeos on-line. Olha só: