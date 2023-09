Divulgação 'Mongo e Drongo' lançam episódio com 'Os Chocolix'

A frase "O que é bom pode ficar ainda melhor" se encaixa completamente para exemplificar o feat entre dois sucessos da web e da animação infantil: "Mongo e Drongo" e "Os Chocolix", que foi levado ao ar nesta sexta-feira (22), no YouTube.

A ideia da colaboração partiu de J. Anderson, profissional responsável por dar vida e "alma" para os amigos de Mondrosville. O Sr. Abluba, como é carinhosamente conhecido, comentou que resolveu procurar Jacqueline Shor, criadora de "Os Chocolix", após ler os pedidos de fãs por meio das redes sociais.





O resultado agradou em cheio! Para quem ainda não viu o episódio da série, tudo passa a se desenrolar a partir de um "feitiço" da bruxa contra Chocolyne, Chocomark e Docecookie, que se tornam brinquedos e são enviados "magicamente" para a cidade de Mongo e Drongo.

"Unimos o bom humor da nossa duplinha com a simpatia e os valores positivos dos irmãos do Reino da Chocolândia. Junto de Jacqueline Shor, pensamos em como conectar o melhor dos dois mundos em um conteúdo inédito e incrível", disse Ravena Bianca, que está à frente do departamento de marketing dos estúdios Abluba.