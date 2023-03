Reprodução/Instagram Mongo e Drongo





Atenção, ablubanautas! O estúdio curitibano Abluba, que faz sucesso no YouTube desde 2016 com Mongo e Drongo, anunciou uma parceria com a Só Pantufa, de Joe Santos, para comercializar artigos exclusivos com a imagem dos personagens, que são os novos responsáveis por entreter os pequenos, seja antes de ir para a aula, seja até mesmo nos dias de descanso.





O primeiro deles está prestes a sair do forno. "É um produto diferenciado em todos os sentidos, desde a escolha do modelo, da matéria-prima que compõe cada par até o carinho com que é produzido", disse Joe por meio de um comunicado à imprensa, pontuando que houve toda uma preocupação para que os envolvidos na fabricação dos itens assistissem à série e entendessem o seu universo.





Divulgação Pantufa inspirada em Mongo e Drongo





Mongo e Drongo são duas criaturinhas de onze anos que vivem diversas aventuras em desenhos inéditos, os quais vão ao ar três vezes por semana na plataforma de vídeos. Graças à boa repercussão na web, ganhou espaço na TV (sim, a série 100% nacional pode ser acompanhada na programação da Rede Brasil de Televisão e da Rede Mais Família), e, segundo dizem, o próximo passo da trupe é investir na sétima arte.