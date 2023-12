Reprodução Nicette Bruno e Vanessa Goulartt

Nesta quarta-feira (20), Vanessa Goulartt usou as redes sociais para enaltecer Nicette Bruno, uma das pioneiras da televisão brasileira, que morreu em 20 de dezembro de 2020, vítima da Covid-19.

Reprodução/Instagram Vanessa Goulartt





"Três anos. Três anos sem 'bom dia, filhinha' e sem esse olhar cúmplice e cheio de afeto. Eu sei que ele continua me protegendo e me guiando, sinto que me visita em sonhos e entendo que sua luz continua brilhando fortemente", começou dizendo.





Reprodução/Instagram Vanessa Goulartt com a mãe, Bárbara Bruno

"Mas hoje deu saudade, aquela saudade que começa tímida, toma conta do nosso coração e deságua pelos olhos. Contudo, não me canso de agradecer a oportunidade de ser a sua neta nessa vida. Aprendo com você todos os dias, mesmo sem a sua presença física", afirmou na sequência.

Em outro trecho de sua "carta aberta", Vanessa, que lançou o livro "Frases Curtas Para Dias Longos" no primeiro semestre deste ano, pontuou: "Obrigada por ter semeado em mim e em todos nós essa alegria inabalável. Que o meu amor mais puro e sincero te alcance nas altas esferas em que habitas. Te amo para sempre. Da sua eterna companheirinha". Olha só: