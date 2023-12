Reprodução/Instagram Lucas Malvacini

Nem bem chegou de sua tão sonhada "excursão pelos continentes", ao lado de sua eleita, a influenciadora Anna Laura Wolff, o ator e modelo Lucas Malvacini colocou o "pé na estrada" novamente. Desta vez, em direção ao sítio Paraíso de Gaia, em Além Paraíba, Minas Gerais, para comemorar a nova idade da matriarca dos Malvacini.





Reprodução/Instagram Tiago Malvacini (irmão), Flavia Regina Lopes (mãe) e Lucas Malvacini





"Dias de muito amor num lugar pra lá de especial. Juntamos parte da família para celebrar o nascimento da pessoa mais importante do meu mundo", disse o mineiro, direcionando para o perfil de Flavia Regina Lopes. Em seguida, acrescentou: "Do jeito que ela gosta, com quem tanto ama. Gratidão, universo, por me permitir viver momentos tão especiais assim".

Reprodução/Instagram Flavia Regina Lopes, mãe de Lucas Malvacini





É válido destacar que a viagem ocorreu logo após o também criador de conteúdo completar mais um ano de vida (20 de novembro) e festejar o "primeiro aniversário de namoro" (22 de novembro) com Anna Laura. "Agradeço por tudo que você faz por mim. Te amo", escreveu o bonitão em uma das publicações da beldade.



Reprodução/Instagram Lucas Malvacini e Anna Laura Wolff