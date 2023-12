Pupin+Deleu Jacqueline Sato

Com passagem por séries de sucesso como "Os Ausentes", da HBO Max, e "(Des)Encontros", do canal Sony, Jacqueline Sato pode ser vista nos episódios de "A História Delas", que entrou para o catálogo do Star+ na quarta-feira (6).

Explorando dinâmicas sociais e familiares sob a ótica feminina, a obra, encabeçada também por Letícia Spiller, Cris Vianna, Emma Araújo e Bia Arantes, se aprofunda nas complexidades das relações entre mães e filhas.





Pupin+Deleu Jacqueline Sato





Nela, a atriz e apresentadora interpreta Mirella, uma ex-top model deslumbrada, dona de uma clínica de estética. A personagem enfrenta, em paralelo, uma embaraçosa situação conjugal com seu marido, vivido por Leo Jaime, entregando uma narrativa reflexiva sobre as múltiplas camadas da vida moderna e do papel do feminismo em uma sociedade ainda patriarcal.

"Tenho imenso orgulho de fazer parte de 'A História Delas' e torço para que 'pegue' o público tanto quanto pegou a nós da equipe. Todo mundo trabalhava engajado, dando o seu melhor, aberto a escutar e aprimorar tudo que pudesse, acreditando ser uma produção que vai gerar muito impacto", destacou Sato ao iG Gente sem esconder a felicidade.