Reprodução/Instagram Lucas Malvacini e Anna Laura Wolff

Lucas Malvacini mostrou que "o amor está no ar" ao publicar o "happy birthday to you" para a sua eleita, a jornalista e travel influencer Anna Laura Wolff, uma das cofundadoras da badalada plataforma de hospedagem Holmy.

Com uma sequência de fotos da rota (sim, o casal embarcou com o propósito de desbravar vários países em quatro meses), o modelo, ator e influenciador não escondeu a alegria de o seu caminho ter se cruzado com o dela.

"Te admiro, me inspiro e me espelho. Sua coragem também me encoraja. Sempre ouvi falar que, atrás de um grande homem, tem uma grande mulher, e isso não faz sentido nenhum se tratando de ti. Então, a frase certa agora é: 'À frente de um grande homem tem uma mulher maior ainda'", começou dizendo.





Reprodução/Instagram Anna Laura Wolff e Lucas Malvacini





Em outro trecho, o artista mineiro acrescentou: "Você representa a grandiosidade, e, contigo, realizo os meus sonhos. Acho que sonhamos juntos, e, por isso, tudo fica tão imenso assim. Parabéns por mais uma volta ao sol, mais um ciclo nessa jornada. Para mim, é uma enorme honra viver ao seu lado. Do seu maior fã. Te amo, meu amor!".

Anna Laura, claro, respondeu à altura. "A postagem mais linda que ganhei hoje. Meu parceiro, meu namorado, meu melhor amigo. Obrigada por essas palavras, pela homenagem e por tudo. A vida foi muito boa comigo por eu ter te encontrado", derreteu-se a musa no campo de comentários.