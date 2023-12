Reprodução/Instagram Caique Aguiar e Nadja Pessoa

Caique Aguiar não só acompanhou o resultado da "nona roça" de "A Fazenda", da RecordTV, na noite desta quinta (30), como também fez questão de publicar alguns posts e sacudir o X, antigo Twitter.

Isso porque Nadja Pessoa — um dos grandes desafetos do bonitão desde a época em que eles integraram o elenco da décima temporada do reality rural — disputava a permanência no jogo com a cantora Kally Fonseca e o jogador de futebol Radamés Furlan.





"Me põe lá que eu tiro ela, Brasil", escreveu o filho de Carlinhos Aguiar, aos risos. Para quem não se lembra, a ex do cantor e compositor D'Black foi desclassificada da atração em 2018, sob a acusação de agredir o ator, modelo e personal trainer. Logo após a expulsão, ganhou um programa na emissora, o "Tudo ou Nadja".

Entre os comentários, há frases como: "Arrumar um homem de verdade para bater de frente não arranja", "se te julguei um dia, me perdoa, por favor", "acho que ninguém te agradeceu o suficiente pelo seu lindo trabalho na 'Fazenda 10' kkkkk" e "Quer ter o Instagram 'derrubado' de novo, Caique?".

Me poe la que eu tiro ela Brasil 🤣🤣🤣🤣🤣 #AFazenda #EliminaçãoAFazenda — Caique Aguiar 🥋 (@Caiqueaguiarof) December 1, 2023