Reprodução/Record TV A Fazenda: bate boca e dedo na cara marcam volta de Nadja a sede

Para quem duvidou, a volta de Nadja Pessoa a sede após a eliminação de Kally Fonseca gerou bate-boca. A peoa entrou na casa declarando guerra com os rivais André Gonçalves e Jaquelline.

"Eu não vou embora! TRA TRA na cara de vocês, seus falsos! Eu não vou embora! Vão ter que me aturar", disse ela assim que chegou.

Na sequência, ela falou diretamente com o ator. "Eu ouvi você falando de mim na casinha da árvore. Seu falso", disse.

"Falsa é você", rebateu o peão. "Personagem, escorões! Os dois são escorões", completou Nadja.

"Falsa é você porque quem te acolheu fui eu. Falsa. BiluBiluTeteia pra você", rebateu André.





A briga seguiu entre Nadja e Jaquelline, que subiu no sofá e apontou o dedo na cara da rival.

"Eu não tenho medo de você! Está achando que você é quem? Me respeite", disse Jaque.

"Personagem. Isso é agressão. Você se faz de santa", rebateu Nadja.

"Se eu fosse santa, estaria no céu. Invejosa", respondeu Jaque.

Nadja e Jaquelline recebem alerta da produção

Dando sequência no bate-boca, as peoas continuavam a se provocar com aproximações físicas, então a produção resolveu intervir.

"Atenção! Cuidado com aproximações físicas para evitarem possíveis expulsões", disseram.

Tudo começou quando Nadja pediu para o público mostrar uma cena de Jaquelline contra ela. "Agressiva! Gente pega essa cena e coloca", pediu.

"Joga a cena e mostra! Tô nem aí", respondeu a ex-BBB.

🚨 EITA! A direção alertou Jaquelline e Nadja para evitar certas aproximações por conta de expulsões. pic.twitter.com/XnKED1fNRY — Antenados (@canalantenados) December 1, 2023





