Reprodução/Instagram Lucas Bley é surpreendido por Lucas Rangel

Carolline Trindade, da Carol Flores, publicou um vídeo mostrando o passo a passo, as trocas de mensagens no WhatsApp e os bastidores do compromisso firmado entre Lucas Rangel e Lucas Bley, que aconteceu nesta segunda-feira (27), na suíte presidencial do luxuoso Palácio Tangará, primeiro e único hotel da categoria masterpiece do Brasil.

Reprodução/Instagram Um registro descontraído dos 'Lucas'





Com direito a música de Sandy e Junior ("Quando Você Passa"), letreiro gigante escrito "casa comigo", balões vermelhos (mais de oitenta, no total), arranjos florais e imensuráveis pétalas de rosa, o influenciador mineiro falou que vinha planejando a surpresa desde o mês de julho. Para quem ainda não sabe, ele e o ex-estudante de medicina estão juntos há três anos.





Reprodução/Instagram Detalhes da decoração orquestrada pela equipe da Carol Flores





Sem esconder a alegria por ter participado do importante momento do casal, Carolline disse que o ambiente foi decorado com muito amor: "Uma honra fazer parte deste dia tão especial na vida de vocês". Rangel, como já era de se esperar, não demorou e respondeu à altura: "Te amo. Obrigado".

Divulgação Carolline Trindade, da Carol Flores, e Lucas Rangel