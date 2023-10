Reprodução Lucas Rangel descobre que cartão está clonado há meses e revela gastos

O influenciador Lucas Rangel se mostrou indignado nesta sexta-feira (20) ao contar para os seguidores do Instagram que descobriu que o cartão de crédito havia sido clonado cinco meses atrás.

Através da rede social, Rangel se divertiu ao mostrar as compras negadas pela central do banco. O prejuízo teria sido de mais de R$ 20 mil caso a instituição financeira não bloqueasse as transações.

Segundo ele, as compras variavam de R$ 1,66 e R$ 13.999. Uma delas chamou atenção do influenciador. Trata-se da tentativa de comprar ingressos para um parque aquático. " Além de te roubar, quer se divertir", declarou.

O golpista também tentou fazer compras em loja de roupa infantil e sites de companhias aéreas e terceirizadas de turismo.

Quem zombou a situação foi a humorista Géssica Kayane, a GKay, que brincou ter utilizado o cartão para comportar os gastos da Farofa da Gkay deste ano, festa que reúne diversos influenciadores.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.