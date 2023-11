Reprodução/Instagram Isadora Ribeiro e Axl Rose

A informação de que Axl Rose, vocalista do grupo Guns N' Roses, agrediu sexualmente uma mulher em 1989 caiu como um "meteoro" nesta quarta-feira (22). Para quem ainda não está por dentro do imbróglio, o incidente teria ocorrido no quarto de um hotel em Nova York, após ambos terem se conhecido numa boate.

Apesar da gravidade da confissão da atriz e modelo americana Sheila Kennedy, que requisita reparação financeira pelos danos e sequelas que sofreu com o comportamento violento sob efeito de drogas do músico, que "a tratou como propriedade para seu próprio prazer", muitos questionaram a demora da denúncia.





Print do comentário de Isadora Ribeiro no post de Keila Jimenez





Um exemplo disso é a atriz Isadora Ribeiro, a eterna "Garota do Fantástico", da TV Globo, que pode ser vista na reprise da novela "Mulheres de Areia". Ao ler a postagem da jornalista Keila Jimenez, da RecordTV, que dava ênfase ao caso do roqueiro, ela não se calou. Com emojis de risos, questionou: "Está meio atrasada. Só 30 anos?".