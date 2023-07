Reprodução/Instagram Isadora Ribeiro

No melhor estilo "só acredito vendo e, quando vejo, não acredito", a atriz e palestrante (sim, ela fala sobre temas como qualidade de vida e gratidão) Isadora Ribeiro, de 58 anos, não se aguentou ao ler a notícia sobre o ator que fez mais de 35 procedimentos estéticos para se assemelhar ao cantor e compositor Ricky Martin. Para quem ainda não está por dentro do caso, Francisco Mariano Javier Ibanez vive uma busca incessante para ficar igual ao porto-riquenho.





Reprodução/Internet Francisco Mariano Javier Ibanez participou do 'Balanço Geral', da RecordTV





No entanto, ao dar de cara com a saga do "hermano" repercutida no Instagram da jornalista Fabíola Reipert, do "Balanço Geral", da RecordTV, a artista, que retornou às tardes da Globo por meio da reprise da novela "Mulheres de Areia", na qual dá vida à Vera, uma mulher que esconde seu passado e sofre com o ciúme doentio do marido Breno, interpretado por Daniel Dantas, soltou um "por enquanto, ainda não parece, tenta mais 30 cirurgias", levando os demais usuários aos risos.

Reprodução/Instagram Isadora Ribeiro





Por falar no ex-Menudo, Ricky e o artista plástico Jwan Yosef anunciaram o divórcio depois de mais de meia década de casamento. "Nós decidimos terminar o nosso relacionamento com amor, respeito e dignidade para nossos filhos e honrar o que vivemos como casal em todos esses anos maravilhosos", disseram em conjunto por meio de um comunicado oficial enviado à revista "People". Eles são pais de Lucia e Renn.

Reprodução/Instagram Jwan Yosef e Ricky Martin