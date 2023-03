Chico Buarque jogando futebol com Bob Marley

Durante uma visita ao Brasil em 1980, o lendário Bob Marley jogou futebol com Chico Buarque e outras figuras da música brasileira, como Carlinhos Vergueiro, Toquinho, Moraes Moreira, Alceu Valença e Paulo Cézar Caju, no Rio de Janeiro. A partida foi realizada durante a passagem do cantor pelo país, que não conseguiu realizar as apresentações programadas.