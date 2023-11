Reprodução/Instagram Brenda Paixão e Luana Andrade

Brenda Paixão, que venceu a sexta temporada do reality "Power Couple Brasil", da RecordTV, não escondeu a inquietação com a notícia do falecimento da amiga de confinamento Luana Andrade. A influenciadora e ajudante de palco de Celso Portiolli, no "Domingo Legal", morreu na manhã desta terça-feira (7), aos 29 anos, após complicações de uma lipoaspiração.

Luana Andrade





Por meio do X, antigo Twitter, a maquiadora e digital influencer, que, ao que tudo simboliza, reatou com Matheus Sampaio e está residindo nos Estados Unidos, fez o seguinte pedido: "Alguém tem uma fotografia nossa da época do 'Power'? Eu queria muito! Lembro que já vi por aqui, mas troquei de celular. Sei lá, gente, estou mal, estou desnorteada". Na postagem posterior, disse: "Meu Deus, o meu coração está em pedaços".





Brenda Paixão





Ivy Moraes foi outra ex-participante do programa de casais comandado por Adriane Galisteu que fez questão de externar seu pesar. Ao compartilhar uma imagem das duas juntas, a ex-"BBB" legendou: "O céu faz festa com a sua chegada. Descanse em paz! Os meus sinceros e mais puros sentimentos para toda a sua família e para o João Hadad. Que Deus conforte o coração de todos vocês!".

Luana Andrade e Ivy Moraes





