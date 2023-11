Reprodução/Record TV Participantes do Power Couple, Ivy Moraes lamenta morte de Lu Andrade

Ivy Moraes apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (8) para prestar uma homenagem para Luana Andrade, que morreu devido a complicações de uma cirurgia estética . As duas participaram da mesma edição do Power Couple.

A ex-BBB contou que não conseguiu comparecer ao velório da amiga por estar cumprindo a agenda de compromissos em Minas Gerais. A cerimônia de despedida aconteceu nesta manhã no Cemitério Valle Dos Reis, no Jardim das Oliveiras, em Taboão da Serra.





"Não queria estar em Belo Horizonte hoje. Sou muito sensível e meu sentimento é muito aflorado. A Luana fez parte do meu ciclo de convívio. Sinto a dor da família. Sinto a dor da mãe, do pai, do noivo. A dor do outro me dói demais da conta. A dor rasga a minha alma", disse Ivy nos Stories do Instagram.

Em seguida, ela desabafou sobre a tragédia. "Dói, porque a gente não quer que isso aconteça. Ela era uma pessoa do bem, de coração bom. Já passei por procedimentos estéticos e cirúrgicos. Também corri risco. Dói pensar nisso".

Ivy ainda comentou sobre a pressão estética dos dias atuais. "A gente está em busca incessante por beleza e isso pode acarretar situações gravíssimas. Que a gente tenha sabedoria e possa colocar a cabeça no lugar. Que a gente possa repensar o que realmente vale a pena", completou.

