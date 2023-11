Reprodução/Instagram João Hadad, Luana Andrade e Adriane Galisteu

Apresentadora da sexta edição do programa "Power Couple Brasil" de que Luana Andrade e João Hadad participaram, Adriane Galisteu fez questão de manifestar seu pesar pela morte da influenciadora digital, na manhã desta terça-feira (7).

Nos comentários de um dos posts do feed do empresário capixaba, a contratada da Record pontuou: "João, todo meu amor para você e sua família. Meus mais profundos sentimentos", acompanhado de um emoji de coração partido. Depois, fez uma homenagem em sua página do Instagram.





De acordo com informações do "Estadão", a assistente de palco do "Domingo Legal", do SBT, tinha 29 anos e veio a óbito após quatro paradas cardíacas sofridas durante a realização de uma lipoaspiração, no Hospital São Luiz, do Itaim Bibi, em São Paulo.