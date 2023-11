Reprodução/Instagram Ritchie e Zezé Di Camargo e Luciano

Se o desejo de Zezé Di Camargo e Luciano era homenagear o roqueiro oitentista Ritchie com a regravação de "Menina Veneno" no disco que lançaram em 1995, o tiro definitivamente saiu pela culatra. Isso porque o britânico radicado no Brasil não gostou da "nova" roupagem dos ídolos sertanejos, não.





Ao trocar informações com usuários do X/Twitter, a respeito da letra do estrondoso sucesso, presente no álbum "Voo de Coração", o artista leu a seguinte mensagem: "Eu acho que muita gente cantava errado por causa da interpretação de Zezé Di Camargo e Luciano".





Reprodução/Instagram Ritchie e Zezé Di Camargo e Luciano





Mais do que depressa, Ritchie questionou: "E eles cantam como? (Desculpe, nunca consegui ouvir a versão deles até o final). Me dá tremeliques logo no primeiro vibrato!". Ao visualizar a resposta "cor de carne também", o músico soltou um "ufa" e respirou aliviado. Olha só:

Reprodução/X/Twitter Print do comentário de Ritchie sobre Zezé Di Camargo e Luciano





E eles cantam como? (Desculpe, nunca consegui ouvir a versão deles até o final). Me dá tremeliques logo no primeiro vibrato! — Ritchie 👽 (@ritchieguy) November 1, 2023