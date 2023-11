Reprodução/Instagram Leandro Lima e Débora Falabella

Intérprete do delegado Marino em "Terra e Paixão", Leandro Lima aproveitou uma "brecha" na agenda de compromissos para abrir uma caixa de perguntas no Instagram e trocar "um dedo de prosa" com os seus mais de 500 mil seguidores.

Durante a sabatina, o ator paraibano, que tem 1,88 m, foi questionado se já teve algum caso de atriz com "torcicolo" após contracenar com ele. "Declaradamente, a Débora Falabella. Ela até arrumou um sapato mais alto agora, que está dando uma ajuda", disse, fazendo alusão à sua companheira de cena, que mede 1,63 m.













Reprodução/Instagram Leandro Lima como o delegado Marino em 'Terra e Paixão', da Globo

Após se destacar como o peão Levi no remake de "Pantanal", que teve um fim trágico ao ser devorado por piranhas, o modelo voltou ao ar como um policial na trama de Walcyr Carrasco. Na produção das nove, Leandro vive um affair com Lucinda, de Falabella, que sofria violência doméstica no relacionamento anterior.

Alguma atriz já ficou com torcicolo contracenando com voce?"

"Débora Falabella." (Leandro Lima) #TerraEPaixão pic.twitter.com/66ePTm2Kya — Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 1, 2023