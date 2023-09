Reprodução/Instagram Brenda Paixão e Matheus Sampaio

Na última quinta-feira (20), Brenda Paixão anunciou, no Instagram, que reatou o namoro com Matheus Sampaio após um ano do término. Ela postou um vídeo com momentos do casal, mas, horas depois, apagou.



“Erramos muito um com outro, fizemos de tudo para tentar virar essa página. Metemos os pés pelas mãos, nos deixamos levar pela impulsividade diversas vezes, falamos e fizemos coisas no calor do momento, que infelizmente não tem como apagar”, iniciou ela.



Em seguida, Brenda afirmou que tentou esquecer Matheus, mas não conseguiu: “O que ficou disso tudo? O amor, que eu até tentei arrancar do meu peito, fazendo aquilo que eu achava que seria eficaz no momento, porém não adiantou de nada”.

“E agora estamos aqui, engolindo o nosso orgulho e estando cientes do quanto vamos ser criticados e postos à prova mais uma vez. Mas quer saber? É isso! Decidimos consertar ao invés de jogar fora. O que fica é o aprendizado”, completou.



Os internautas dividiram opiniões sobre a volta. “Eu sabia que isso ia acontecer, relacionamento tóxico ou não, eles se amam”, disee uma. “Não existe isso. Algo que te faça mal não pode ser considerado amor”, escreveu outra.



No entanto, após horas da publicação, Brenda apagou o post.: “Por motivos de forças maiores, precisei arquivar o meu último post. Vamos seguir o baile. Tá tudo certo por aqui”, contou ela nos stories.



Seguidores, então, associaram o arquivamento do post com a participação de Brenda no De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP. Internautas sugeriram que o post foi um "vazamento" da participação de Matheus e da volta deles dentro do programa.



“Ela entregando que ele foi pro DFCEX e reatou com ele lá”, disse um. “Provavelmente, ele entrou como ex dela no De Férias com o Ex e reataram pós-gravação do programa”, sugeriu outro.



