Divulgação Núbia Óliiver

Núbia Óliiver fez um relato sincero após o arquivamento do processo que a acusava de fazer parte de uma quadrilha que traficava pessoas, especialmente do sexo feminino. A estrela do OnlyFans foi investigada pela "Operação Harém", da Polícia Federal, que aconteceu em maio de 2021. A modelo era tida como uma das facilitadoras de aliciamento.

"Perdi minhas redes sociais, amigos e pessoas do meu convívio de anos porque, na visão de todos, estava condenada, né? Terminei um namoro, mas hoje estamos juntos e noivos. Essa, aliás, foi a única coisa que recuperei. Já os que se afastaram, não faço questão que voltem. Foi uma limpeza", começou desabafando.





Em seguida, ela destacou que teve um prejuízo financeiro enorme. "Tinha títulos comprados que foram devolvidos sem correções e companhias onde trabalhei que pediram para que eu não pisasse mais lá. Desfiz diversas parcerias e contratos, lembrando que isso é importante para nós, artistas".

Apesar dos inúmeros problemas ocasionados, a ex-participante da "Casa dos Artistas 1", do SBT, disse que ainda consegue ver o lado bom do ocorrido: "Muitas pessoas me sugavam, e não percebia". Por fim, explicou que o arquivamento é como um respiro: "Agora é recomeçar tudo do zero, mas com uma peneira bem melhor".