Divulgação Núbia Óliiver





Que Mark Zuckerberg, dono de diversos aplicativos que foram comprados pelo Facebook, como Instagram e WhatsApp, não cruze o caminho de Núbia Óliiver! O motivo? Ela acaba de perder sua terceira conta e está enfrentando dificuldade para publicar seus conteúdos. Por causa disso, a modelo e influenciadora está uma arara com o magnata.

Em conversa com o site, Núbia explicou que, infelizmente, caiu no algoritmo do app de fotos e vídeos. "Se você pesquisar o meu nome no Instagram, não vai achar nada a respeito. Apagaram tudo, e, mesmo criando um novo perfil, as pessoas não me encontram. Meu advogado já acionou a justiça, mas, até chegar a um juiz para poder apresentar as provas, demora. É tudo lento. Essa é a nossa maior dificuldade", expôs.





Divulgação Núbia Óliiver

Foi com ênfase nessa ideia que a musa do OnlyFans também citou o dilema das plataformas, o quadro alarmante e preocupante da expansão desse vício e questionou o papel das empresas do segmento nesse processo. "Isso só mostra que somos manipulados e não temos mais vida, investimos tudo e, de repente, ficamos sem nada, estando continuamente na 'mão deles'", refletiu, aludindo à limitação do uso do telefone e da tecnologia existente nele. "Uma rede social grande requer atenção, e, nessas de estar conectada, acabava não voltando para minhas particularidades. Estou de saco cheio", finalizou.