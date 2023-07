Maco Máximo Núbia Óliiver

Núbia Óliiver resolveu colocar parte de sua coleção de revistas masculinas à venda. Ah, e detalhe, com direito a uma dedicatória especial. Em contato com o site iG Gente, a modelo, influencer e musa do OnlyFans explicou que, além de estar ocupando um cômodo de sua casa, outros fatores que fizeram com que ela tivesse interesse em desfazer desse acervo foram os pedidos que chegavam por meio das plataformas de conteúdo adulto.



A edição da primeira remessa é a "Sexy", lançada em julho de 1996, que vem acompanhada de uma fita VHS. Pelo combo, o comprador irá desembolsar R$ 115,00, incluindo o frete, os dois itens e mais autógrafos. No entanto, é preciso correr! Pois, segundo Núbia, apenas vinte impressões estão disponíveis. Já o pagamento poderá ser feito por intermédio de Pix, cartão de crédito ou depósito, e a solicitação, via DirectMessage no perfil "Sebo Hit", no Instagram.





"Já me pediram até elástico de prender o cabelo, para você ter uma ideia. E aí começaram a sugerir esses exemplares. Mandei para um, para outro e comecei a divulgar no feed do Only e do Privacy. Deu supercerto, todo mês eram cinco, seis. O bom é que acabo fazendo um dinheirinho extra também", acrescentou a ex-participante da primeira temporada da "Casa dos Artistas", do SBT, aos risos.