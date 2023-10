Reprodução/Twitter Aguinaldo Silva

Apaixonado por literatura, o pernambucano Aguinaldo Silva já se descreveu como um "leitor compulsivo" e confessou que tudo que ouve ou lê "tem potencial para virar histórias". Muitas delas, inclusive, já foram parar no horário nobre da emissora dos Marinho.

Foi com ênfase nessa ideia, aliás, que o autor de sucessos como "A Indomada", "Senhora do Destino", "Fina Estampa" e "Império", que ganhou o "Emmy" de melhor novela, deu spoiler do projeto literário programado para 2024.

Reprodução/Instagram Aguinaldo Silva









A declaração se deu por meio de um post no X (antigo Twitter), no qual aparece "ostentando" os poderosíssimos fios volumosos em seu primeiro passaporte, emitido em 1980. "Naquela época, era preciso coragem para estampar esse penteado num documento oficial", pontuou.

A partir daí, Silva leu de tudo um pouco. Porém, ao visualizar a mensagem que dizia: "Gostei do cabelo. Bons tempos, que fizeram de você o que é hoje. Somos 'resultados da somatória de tudo que vivemos'", respondeu de bate-pronto: "Por isso, o meu registro de memórias, que será lançado no ano que vem, chama-se "Meu Passado Me Perdoa".

Olhem só que preciosidade eu achei nos meus arquivos implacáveis: o meu primeiro passaporte, emitido em 28 de julho de 1980. Naquela época era preciso ter coragem pra estampar esse penteado black power num documento oficial... pic.twitter.com/U2BjwJPTaS — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) October 18, 2023





Por isso o meu livro de memórias, que será lançado ano que vem, chama-se "Meu Passado me Perdoa"... — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) October 18, 2023