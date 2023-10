Reprodução/Instagram Lívia Andrade

Lívia Andrade já provou por "a mais b" que não é o tipo de celebridade que costuma fugir ao enfrentamento. Mas, ainda assim, fez questão de reforçar essa "teoria" ao replicar algumas mensagens deixadas em uma das publicações no perfil do "Domingão com Huck", da Globo, no Instagram.

Ao ler "Lívia faz o que no programa?", a ex-pupila de Silvio Santos não se intimidou e, apesar de outras pessoas a aconselharem e pedirem "não responda a essas invejosas", ela acabou lançando um: "Assisto, tipo você, só que do palco e ganho salário. Agradeço muito por isso. Deus é maravilhoso comigo, né?".

Print de uma das respostas de Lívia Andrade









A apresentadora também mandou a real após ver uma internauta fazendo uma comparação entre ela e a mãe de Paulo Gustavo: "Não sei quem quer aparecer mais, Lívia ou Déa Lúcia". "Na verdade, as duas. Não é por acaso que estamos na televisão. É para isso mesmo. Caso contrário, trabalharia com outra coisa", justificou.

... mais um print, mais uma resposta de Lívia Andrade!





E não acabou, não. Teve até uma usuária "afrontosa" chamada Lúcia Maria, que cravou: "Não era nem para estar no 'Domingão'. Ridícula". No melhor estilo "metralhadora giratória", a loira revidou: "Por que choras, Lulu? kkkkkk. Reclama com Deus".

