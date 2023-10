Candé Salles Marina Lima

Maior festival weekend para mulheres lésbicas, bis e trans+ da América Latina, o "Garotas ao Mar" acaba de revelar a sua headliner: ninguém menos do que Marina Lima. A multitalentosa carioca promete agitar a primeira edição com sua imensa galeria de hits. Isso acontecerá no feriadão de 28 a 31 de março de 2024, no Eco Resort Vila Galé, em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco.

Emblemática desde os anos de 1980 e 1990, Lima construiu uma carreira sólida ao longo de mais de quatro décadas com letras que embalaram e seduziram gerações, transitando entre o pop rock e a MPB, como "Fullgás", "À Francesa" e "Uma Noite e Meia".





Realizado pelo H&H Festival, que há mais de 16 anos garante experiências únicas ao público LGBTQIA+, o projeto pioneiro tem o propósito de oferecer "refúgio e diversão" por três noites e quatro dias com muito som, festas e atividades à beira-mar. As vendas de pacotes já estão abertas.

"Trata-se de um evento único em um formato nunca visto antes, no qual mulheres que amam mulheres irão se divertir com liberdade num lugar paradisíaco, com um cronograma pensado inteiramente para nós", declararam as sócias-diretoras Joana Mendes e Amanda Döring.