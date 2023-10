Reprodução/Instagram Marcelo de Carvalho e Rachel Sheherazade

"Depois que o ranço se instala, meu amor, não tem cura." O pensamento é um tuíte de Anitta, que aderiu à gíria que está nas mídias sociais, nas bocas de jovens e de quem não vive mais sem internet. Contudo, ele também pode ser atribuído ao sócio-fundador e apresentador da RedeTV! Marcelo de Carvalho.

Isso porque o comandante do "Mega Senha" não digeriu muito bem a "repercussão positiva" para cima de Rachel Sheherazade, que foi expulsa do reality "A Fazenda 15", da RecordTV, na quinta-feira passada (19), após colocar a mão no rosto da fazendeira Jenny Miranda. Ao publicar uma nota que citava a saída dela, ele questionou: "Quais serão os próximos passos? Triste fim para quem processou o patrão".





Como se isso não bastasse, também compartilhou um post que frisava: "Conheça a história da pobre senhora que ganhava R$ 220 mil por mês no SBT e não conseguiu realizar o sonho da casa própria, porque enfrentou dificuldades financeiras". Na legenda, complementou: "Era PJ, mas diz que passou necessidade e entrou com ação trabalhista. E tem quem garanta que isso não é uma indústria", seguido de um emoji com cara de palhaço.

Ganhava 220 mil por mês,segundo a reportagem, era PJ e depois diz que passou necessidade e entrou com ação trabalhista. E tem gente que diz que isso não é uma INDÚSTRIA 🤡 https://t.co/FVmz4nhuiY — Marcelo de Carvalho (@MarceloCRedeTV) October 25, 2023





Triste fim para quem processou patrão.

Quais serão os próximos passos profissionais ? Fazenda 🚫 ❎ pic.twitter.com/BjzFd9f8oT — Marcelo de Carvalho (@MarceloCRedeTV) October 19, 2023