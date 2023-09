Reprodução/Instagram Marcelo de Carvalho e Rachel Sheherazade

Leão Lobo não foi o único a detonar a presença de Rachel Sheherazade na 15ª edição de "A Fazenda", da Record. Alguns dias após o apresentador e crítico de TV dizer que "a exposição no programa pode representar o fim da carreira da moça", o empresário Marcelo de Carvalho resolveu fazer o mesmo.

Por meio do X, antigo Twitter, o sócio da RedeTV! e comandante do "Mega Senha" ironizou o fato de ela estar confinada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, com outros vinte e um peões na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. "Processou o patrão (Silvio Santos) que lhe deu emprego, oportunidade e fama. Agora, de âncora a participante de reality. Próximos passos?", escreveu ele.





Não demorou para os seguidores começarem a interagir na publicação. O primeiro declarou: "OnlyFans", fazendo referência à plataforma de conteúdo exclusivo, que ficou famosa por ser usada para a venda de nudes. O segundo indagou: "Agora é proibido acionar a justiça contra ex-empregador?". Já o terceiro não se "acovardou" e mandou o seguinte: "Poderia ser pior se Rachel Sheherazade estivesse na RedeTV!".

Processa o patrão que lhe deu emprego, oportunidade e fama. Agora, de ancora de telejornal a participante de reality. Próximos passos ? pic.twitter.com/tsqmMSgi48 — Marcelo de Carvalho (@MarceloCRedeTV) September 22, 2023