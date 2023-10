Aline Arruda/Netflix Elenco de 'Senna', nova minissérie de ficção da Netflix

Nova produção de ficção da Netflix sobre um dos maiores ícones do nosso país, "Senna" terá Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca e Pâmela Tomé e Susana Ribeiro na linha de frente. Os atores se juntam ao não menos talentoso Gabriel Leone, que viverá o tricampeão de Fórmula 1.

Raquel Espírito Santo/Netflix/Divulgação Gabriel Leone interpreta Ayrton Senna em série da Netflix





Ao longo de seis episódios, a minissérie vai mostrar a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas do piloto brasileiro, desbravando sua personalidade e relações pessoais. O ponto de partida será o começo da carreira automobilística, quando Ayrton se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, até o fatídico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino.









"Depois de Argentina e Uruguai, foi dada a largada nas filmagens aqui no Brasil. Mais rápido que ele, só o meu coração batendo de alegria por estar fazendo parte do projeto e honrando essa história tão linda. Viva nosso herói e esse elenco que está brilhando mais do que o sol", manifestou-se Wegmann por meio de uma das publicações feitas no Instagram.

Aline Arruda/Netflix Alice Wegmann