Reprodução/Instagram Erikka

Erikka Rodrigues, a Erikka que estourou com "Cara de Rica", sucesso da novela "Império", da Globo, fez uma canção a fim de desvendar a "live NPC" e saber quanto ela pode render. Nela, criadores de conteúdo imitam gestos repetitivos de personagens de jogos on-line em troca de presentes virtuais.

Com visual colorido, a artista apareceu no Instagram cantando coisas como "Obrigada pela rosa (hum), sou alérgica à rosa (atchim). Juliana é a 'braba', Marcelinho é o 'brabo'. Eu entrei no TikTok e vi o povo fazendo, o Felca reagiu e viralizou 'memo'. NPC é o nome do joguinho. É tipo videogame, mas de 'serumaninho'".





Reprodução/Instagram Erikka

Não demorou para os internautas começarem a interagir na publicação. A primeira escreveu: "Adorei a sua forma de abordar o conteúdo". O segundo emendou aos risos: "Não gosto das transmissões, mas do seu hit, sim". Já a terceira respondeu dizendo que achava a tendência viral preocupante, porém considerava "Erikka, a braba!". Olha só: