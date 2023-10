Cecília Vaz Robson Santos

Com 45 anos e mais de 20 de estrada, Robson Santos brilhou na oitava temporada de "Reis", da RecordTV, como Zeleque. E, em breve, será visto nas telonas nos filmes "Uma Fada Veio Me Visitar" e "Mallandro – o Errado Que Deu Certo".

Formado em artes cênicas pela CAL e em jornalismo pela PUC-Rio, ele ministra, desde 2019, uma oficina gratuita de interpretação em uma escola pública do Rio. As aulas consistem em jogos teatrais, improvisações, imaginação, exercícios corporais, vocais e execução de cenas.

Cecília Vaz Robson Santos





No currículo dele ainda constam colaborações em tramas como "Quanto Mais Vida, Melhor!" "Bom Sucesso", "Amor de Mãe" e "A Força do Querer", na Globo. E, no "canal 7", em "Gênesis", "O Rico e Lázaro" e "Os Dez Mandamentos". Já no streaming, em séries e obras audiovisuais como "Um Contra Todos", no Prime Video, e em "Santo Forte", do Globoplay. Santos também atuou na sétima arte em longas como "Vai Que Cola", "Tudo Por Um Pop Star" e "Cidade dos Homens".

Pensa que acabou? Não. Além de ter dado as caras na publicidade, comandou o "Almanaque Saúde", no Canal Futura, onde abordava assuntos como voluntariado, pressão arterial, EPI's, sedentarismo, drogas lícitas e ilícitas. Confira os melhores trechos do bate-papo na íntegra!









Cecília Vaz Robson Santos

1. Fale de sua entrada em "Reis" e conte como foi a preparação.

Recebi com felicidade a notícia de que estava aprovado para integrar essa superprodução, interpretando Zeleque, que já admirava por sua lealdade, carisma, honradez e coragem.

Para isso, além dos encontros com o preparador Leandro Baumgratz, para ajustarmos como o conduziríamos com mais idade, tive aulas de montaria e ensaios de luta com espadas.

A equipe da Impacto Dublês foi de fundamental importância para que pudesse dar vida a esse guerreiro habilidoso.

2. Como é pegar o "bonde andando" e ter que incorporar alguém que já foi todo concebido pelo seu antecessor, Felipe Sicler?

Felipe fez um trabalho brilhante, digno de aplausos, e me recebeu de braços abertos. No entanto, o Zeleque de agora era mais velho, assumiu a criação de quatro sobrinhos e se tornou professor dos filhos de Davi.

Segui mantendo o lado carismático, leal e corajoso do Valente, mas empregando essas informações. Foi um novo momento na vida dele.

Cecília Vaz Robson Santos





3. Você é graduado em jornalismo, certo? Chegou a ingressar na área?

Eu me formei em 2010, pela PUC do Rio de Janeiro, com bolsa de 100%, graças a um curso pré-vestibular comunitário chamado Almirante Negro, da Educafro. Já estava há alguns anos sem estudar e percebi que seria importante ter uma formação em nível superior. Fiz a prova do Enem e passei.

Estagiei no Portal PUC-Rio Digital e na Rádio MEC, onde tive a oportunidade de debutar em episódios de radionovelas. Ou seja, mesmo envolvido no campo jornalístico, entre matérias, entrevistas e pautas, o artístico me chamava para perto dele.

4. Em sua trajetória consta a passagem pelo Canal Futura em 2016, justo numa época em que não era comum vermos pessoas negras nas atrações. Como conquistou esse espaço?

Foi uma alegria saber que estaria à frente de um projeto tão significativo. Entendi que tinha uma imensa responsabilidade, devido à representatividade, e a chance de colocar em prática meu aprendizado como jornalista e minha experiência como ator. Nós, pretos, podemos estar em todo lugar, com destaque e visibilidade positiva.

Junto à equipe da produtora Cine Group e à minha parceira Mariana Hein, tratávamos de temas relacionados à saúde, como pressão arterial, exercícios físicos, tabagismo, alcoolismo, dengue, entre outros, inclusive recebendo no estúdio especialistas sobre os assuntos.

Cecília Vaz Robson Santos





5. Como observa hoje, em 2023, a crescente presença de pessoas negras nas artes e no jornalismo da TV?

Vejo um progresso significativo. Mais irmãos pretos nas bancadas dos jornalísticos, mais apresentadores, mais repórteres, mais protagonistas nas produções dramatúrgicas, na área publicitária...

Ainda há uma estrada longa a ser percorrida e conquistada, mas os primeiros passos estão sendo dados. No entanto, precisamos ver nas produções mais autores, produtores de elenco e diretores pretos.

6. Aliás, pensa em voltar a fazer novos jobs como comunicador?

Claro! Se surgir uma oportunidade que agregue conteúdo, entretenimento e que seja interessante, por que não?

Cecília Vaz Robson Santos





7. Quais seus sonhos profissionais?

O maior deles sempre foi dividir a cena com Tony Ramos, e realizei isso em duas ocasiões. Hoje, o que mais desejo é continuar vivendo do meu ofício que tanto amo, fazendo papéis relevantes e servindo de inspiração para quem pensa que não é possível.